S.A. 30 agosto 2021 Éntula, nuovi appuntamenti con gli scrittori Al festival letterario diffuso, da lunedì 30 agosto a venerdì 1° settembre gli scrittori Eric Gobetti, Nadeesha Uyangoda e Claudio Bagnasco in tour tra Cagliari, Villanovaforru, Quartu Sant´Elena e Oniferi



CAGLIARI - Un’agenda densa di appuntamenti, quella proposta dal festival Éntula tra lunedì, 30 agosto e venerdì 3 settembre. Il festival letterario diffuso per la Sardegna porterà in viaggio tre scrittori tra Cagliari e la sua area Metropolitana, la Marmilla e la Barbagia: lo studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento Eric Gobetti, l’autrice freelance, che si occupa di identità, razza e migrazioni Nadeesha Uyangoda, lo scrittore e inventore del portale Bed&Runfast, che mette in comunicazione il mondo del podismo e quello delle strutture ricettive, Claudio Bagnasco.



Lunedì, 30 agosto, Eric Gobetti è a Cagliari al Poetto, al Fico d’India, per presentare il saggio E allora le Foibe? (Laterza). L’incontro, in programma alle 21, è moderato da Antonello Murgia dell’Anpi. Mercoledì, Primo settembre, fa esordio al festival di Lìberos la scrittrice Nadeesha Uyangoda, attesa a Villanovaforru – alle 18.30 nella veranda della Sala Mostre del Museo Archeologico Genna Maria, nella piazza centrale del paese della Marmilla, moderata da Mamadou Mbengue. Per la scrittrice altre due date col suo libro uscito lo scorso marzo: giovedì 2 settembre, a Quartu Sant'Elena, al Parco di Pitz'e Serra, alle 18.30, in un incontro con la mediatrice interculturale Ghidey Sebhat e l’esperto di immigrazione Nicola Murgia. La presentazione rientra nel progetto “L’albero dell’uguaglianza”.



Presentato da un gruppo di universitari, il progetto è approvato dall’associazione ARCOIRIS ODV, partner regionale di SI PUÒ FARE, rete nazionale per la rigenerazione di spazi pubblici nelle comunità locali attraverso il volontariato e la cittadinanza attiva giovanile e il coinvolgimento di tutti i cittadini; venerdì 3 settembre a Oniferi, alle 18.30, al Parchetto Santa Ruche, in via fratelli Cambosu, con Lalla Careddu. Giovedì, 2 settembre, è la volta di Claudio Bagnasco. L’autore genovese, con base in Sardegna a Tortolì dal 2013, che ha firmato diversi romanzi (il primo è Silvia che seppellisce i morti, Il Maestrale, 2010, l’ultimo Gli inseguiti, CartaCanta, 2019), presenta a Villanovaforru, alle 18.30 nella veranda della sala mostre con Fabrizio Mulas, il libro Runningsofia (il Melangolo).



Nella foto: Eric Gobetti