Cor 30 agosto 2021 Karel Music Expo, conto allo rovescia A Cagliari da giovedì 9 a sabato 11 settembre la quindicesima edizione del Karel Music Expo: Tra i protagonisti Daniele Celona, Giorgio Canali, Emel e Rodrigo D´Erasmo, Maria Basel, Edda, Cristina Donà, Tre Allegri Ragazzi Morti. Anteprima venerdì 3 a Sarroch con Samuel e appendice finale il 12 settembre a cura di I Love Sardegna



CAGLIARI - Conto alla rovescia per la quindicesima edizione del Karel Music Expo, il festival delle culture resistenti ideato e organizzato a Cagliari dalla cooperativa Vox Day, in programma da giovedì 9 settembre a sabato 11 al Lazzaretto, il Centro polifunzionale d'Arte e Cultura in via dei Navigatori, nel quartiere di Sant'Elia, dove la manifestazione ha già fatto base lo scorso anno. Una tre giorni di musica, e non solo, preceduta da un'intrigante anteprima venerdì prossimo (3 settembre) a Sarroch, la cittadina costiera a una ventina di chilometri dal capoluogo sardo: protagonista Samuel nell'unica tappa sarda del Cinema Tour del frontman dei Subsonica.



Mantenendo fede alla sua identità, il festival "resiste" e, nonostante le difficoltà legate alla situazione Covid, continua a tessere la trama di percorsi culturali variegati e complementari che da sempre lo caratterizza. Il Karel Music Expo è un format multidisciplinare che promuove tutte le forme espressive estranee ai meccanismi della grande distribuzione; una vetrina di livello internazionale all'insegna della musica, soprattutto, in cui si spazia ampiamente tra i generi e gli stili, con venti appuntamenti tra concerti, presentazioni editoriali, momenti di incontro. Un variegato cartellone per un'edizione che si riconosce sotto il titolo "Outsiders", dedicato a chi resta fermamente sé stesso, facendo della propria diversità un valore, non accettando l'omologazione passiva e impersonale spesso imposta dai contesti sociali e artistici.



La musica, come sempre, è in primo piano: ecco dunque in arrivo la cantante di origine ucraina Maria Basel, la cantautrice di origine tunisina Emel, insieme al violinista Rodrigo D'Erasmo (Afterhours); oltre a Samuel, dalla Penisola sbarcano Cristina Donà, Giorgio Canali, Edda, Tre Allegri Ragazzi Morti, Daniele Celona, Gionata Mirai; giocano in casa, invece, SARRAM, Stziopa, Igor Lampis, Andrea Andrillo, Pasquale Demis Posadinu con Roberto Atzori (OK BA), Luca Usai e il pianista Peter Waters, australiano ma di base in Sardegna.



Musica, ma non solo: il cartellone propone infatti anche incontri di approfondimento, come "Donne in festival", sul tema dell'organizzazione dei festival culturali, con Rita Atzeri, Manuela Fiori e Mattea Lissia, condotto da Laura Fortuna; o come quello a sfondo storico e archeologico con Massimiliano Piga dell'associazione I love Sardegna. Spazio anche alle presentazioni editoriali, col giornalista Luca Mirarchi e con lo scrittore genovese MIchele Vaccari, e all'arte visiva, con la mostra "Questa stanza non ha più pareti" dell'artista La Chigi. A completare la serie di eventi, una "Passeggiata Archeo-felina", anche questa a cura di I Love Sardegna, nelle aree archeologiche di San Saturnino e di Bonaria, in collaborazione con la colonia felina Gli SfiGatti e l'associazione I Mici dell'Orto. Immancabile anche lo spazio dedicato alle degustazioni dei prodotti del territorio, con la Food Experience a cura dell'Accademia del Buon Gusto, guidata dallo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, insieme ai ragazzi del quartiere Sant'Elia.