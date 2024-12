G.P. 31 agosto 2021 Coppa Primavela: finale a Cagliari La 36a coppa primavela entra nel vivo: seconda manche per Optimist, O’pen Skiff e Techno 293. Oggi il gran finale dell’evento velico a Cagliari: il segnale di partenza è stato fissato alle ore 12. Al termine delle regate, si svolgerà la premiazione.



CAGLIARI - Entra nel vivo, la 36a edizione della Coppa Primavela, il principale evento velico del calendario giovanile nazionale federale, in corso a Cagliari sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con l’organizzazione del Consorzio Velico Cagliari 2020 formato da Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari. La giornata dei piccoli atleti è cominciata con l’incontro, nell’anfiteatro di Marina Piccola, con il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. “La Coppa Primavela è uno degli eventi più importanti del calendario FIV”, ha ricordato, “Siamo felici e orgogliosi di essere qua a Cagliari riabbracciando coloro che rappresentano il futuro della nostra Federazione”. Il segnale di partenza delle regate di oggi, è stato fissato alle ore 12. Al termine delle regate, si svolgerà la premiazione.



Nella tarda mattinata di ieri invece, 437 concorrenti nelle tre classi Optimist, O’pen Skiff e Techno 293 hanno completato la preparazione delle barche e raggiunto alla spicciolata i rispettivi campi di regata posizionati al largo della Sella del Diavolo, il suggestivo promontorio che domina la passeggiata di Marina Piccola, costellata dalle barche dei partecipanti, e la spiaggia del Poetto ancora affollata di turisti e bagnanti, diventati spettatori delle show iniziato poco prima delle 13 e durato per l’intero pomeriggio. Sono stati i windsurf a concludere per primi la serie di quattro prove. Altrettante hanno impegnato gli O’pen Skiff Under 13 e Under 17, mentre i Prime ne hanno disputate tre. Gli Optimist infine si sono tutti confrontati in tre regate.



I risultati: per la classe optimist, nella Coppa Primavela (timonieri nati nel 2012) conserva la prima posizione Filippo Noto (Società Canottieri Marsala, 12 punti) davanti a Vittoria Berteotti (Fraglia Vela Riva, 25) e Mattia Cesare Valentini (CV Torre del Lago Puccini, 28). Cambia tutto nella flotta della Coppa Cadetti (nati nel 2011), dove ora guida Artur Brighenti (CN Brenzone, 16) con due punti di margine su Jesper Karlsen (CV Toscolano Maderno, 18). Resiste in terza posizione Andrea Demurtas (Fraglia Vela Riva, 26). Resta invariato il podio provvisorio della Coppa Presidente (riservata ai nati nel 2010), con Leonardo Grossi (FV Riva, 14 punti), Niccolò Maria Sparagna (LNI Formia, 22) e Andrea Tramontano (YCC Savoia, 22).



Nella classe o’pen skiff: nella classifica del campionato italiano Under 17, dopo otto prove e uno scarto, mantiene il comando e incrementa il suo vantaggio Manuel De Felice (CN Monte di Procida, 8 punti). Segue Luca Franceschini (CV Arco, 25). Resiste al terzo posto assoluto – ed è prima nella graduatoria femminile - Sara Murru (Lega Navale Italiana Sulcis, 41). Nella categoria Under 13, resta al vertice Edoardo Oscar (Ass. Nautica Sebina, 17 punti). In seconda posizione sale Alice Dessy (Lega Navale Italiana Cagliari, 24), terzo Juan De Nardo (CN Monte di Procida, 31). Tra i Prime, è sempre in testa Andrea Carboni (Veliamoci Oristano, 6 punti). Sul terzo e secondo gradino provvisorio sono sempre Irene Cozzolino (CN Monte di Procida, 11) e Andrea Massaro (VC Palermo, 20).



Nella classe Techno 293: con le quattro prove odierne, le regate corse dai windsurf salgono a otto. Nella classifica della Coppa Primavela (nati nel 2011 e 2012), che tiene conto anche di uno scarto, il nuovo leader è Curzio Riccini (Bracciano Ass Sport, 13 punti) che scavalca Simone Trovato (Planet Sail Bracciano, 20). Terza posizione per Nicola Tommaso Vallini (Adriatico Wind Club, 22). Tra i concorrenti alla Coppa Presidente (classe 2010), Luca Pacchiotti (Fraglia Vela Malcesine, 10 punti) si conferma al vertice, allungando sugli inseguitori Andrea Totaro (Circolo Surf Torbole, 25) e Diego Marghinotti (Windsurfing Club Cagliari, 28).



Nella foto: un momento della Coppa primavela