6 settembre 2021 Cada dia: 06 settembre 1817



Il 1817 si ricorda ad Alghero come un anno di siccità. Dalle memorie del Canonico Antonio Michele Urgias si ricordano le preghiere nella chiese cittadine, le funzioni, le processioni non solo per la pioggia ma anche per i malati: "Cessarono finalmente le malattie, ed appunto oggi, sabato 6 di settembre 1817 Monsignor Vescovo diede l'ordine di recitarsi per tre – 175 – continui giorni in tutte le Messe e funzioni ecclesiastiche all'Autore della vita, e della morte l'Orazione pro gratiarum actione dall'uno, ed altro Clero".