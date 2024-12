5 settembre 2021 Sonia: tra Parigi e Bologna, ma la Sardegna è la sua casa "Alghero nel mondo", le storie di tanti algheresi che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La protagonista di oggi è Sonia Peana



ALGHERO – Sonia Peana, 53 anni è la protagonista di questa settimana della rubrica “Alghero nel mondo”. Coltiva la sua più grande passione da sempre, ed oggi è il suo lavoro che la porta a viaggiare in giro per il mondo. Ha iniziato lo studio del violino all'età di sei anni e si è diplomata presso il Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara e si è perfezionata all'Accademia Musicale di Pescara. Una vita di studi, senza mai trascurare la sua intensa attività concertistica sia come solista che come camerista, tenendo concerti in Italia e all'estero con collaborazioni importanti con numerosi artisti del panorama classico, jazz, etnico e pop, come Andrea Bocelli, Evya, Lucio Dalla, Amii Stewuart, Iskra Menarini, Cheryl Porter, Paola Turci, Ornella Vanoni. Oggi, violinista e insegnante, svolge inoltre un’intensa attività didattica e con il marito Paolo Fresu è ideatrice e fondatrice del progetto “Nidi di Note”. Vive tra Parigi e Bologna. Trascorre inoltre tre mesi tra Alghero, Berchidda e Monti tra Giugno e metà Settembre. La Sardegna è oggi il punto di arrivo della sua famiglia durante i numerosi viaggi per concerti e attività lavorative.



Un nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.





1)A quanti anni sei partito/a da Alghero?

Avevo 19 anni quando sono partita



2)Quale è stata la tua prima destinazione?

Pesaro



3)Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Il giorno in cui sono entrata nel Conservatorio “Rossini “di Pesaro



4)Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Probabilmente non avrei proseguito gli studi in Conservatorio e avrei fatto l’Università dopo il liceo



5)Cosa porteresti della città in cui vivi ad Alghero?

L’organizzazione e il senso d’appartenza dei cittadini. Porterei il mio lavoro.



6)Cosa porteresti di Alghero nella città in cui vivi?

Il mare e la luce



7)Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Si.



8)Un incontro inatteso con un concittadino…

In generale è stato bello ritrovarsi con gli amici che si sono poi realizzati grazie alla loro passione e tenacia.



9)Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

La vista di Capocaccia



10)Dove ti vedi fra 10 anni...

A Bologna e nelle case che ci stanno a cuore: Parigi, la campagna di Berchidda e a viaggiare per i luoghi che ancora non ho visitato.



Nella foto: Sonia Peana