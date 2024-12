S.A. 3 settembre 2021 Aeroporto Olbia: +60% ad agosto Rispetto al mese di agosto 2020 nello scalo gallurese il traffico cresce del 60%. E´ inferiore di qualche migliaio allo stesso periodo del 2019, in epoca pre Covid



OLBIA - 616.492 sono i passeggeri che sono transitati nel mese di agosto nell'aeroporto di Olbia, per un totale di 4.943 voli di aviazione commerciale. Il dato è sostanzialmente allineato allo stesso mese del 2019, periodo pre-Covid, dove i passeggeri gestiti sono stati 621.128. Rispetto al mese di agosto 2020 il traffico cresce del + 60% (+230.353 unità).



Da segnalare che il 69% dei passeggeri hanno viaggiato sulle rotte domestiche, segmento di traffico che raffrontato rispetto allo stesso periodo del 2019 evidenzia una significativa crescita del + 50% (+142.377 unità). I passeggeri internazionali transitati nello scalo sono stati 190.045, il 72% in più rispetto all’agosto del 2020, mentre rispetto al 2019 il calo è del -44%.



Positivo anche il dato dell’aviazione generale, dove si sono registrati 4.400 movimenti, il 15% in più del dato relativo ad agosto del 2019. Nei soli tre mesi estivi i passeggeri totali transitati sono stati 1.356.781, di cui 1.336.491di aviazione commerciale e 20.290 di aviazione generale. Per un totale di 63 destinazioni collegate, di cui 40 internazionali e 23 domestiche.