«Ad Maiora Professor Di Gangi»

ALGHERO - «Grazie Professor Di Gangi». Così il consigliere e capogruppo dei Riformatori sardi ad Alghero, Alberto Bamonti, saluta l'ex assessore al Turismo della città, appena "licenziato" dal sindaco Mario Conoci dopo le infuocate polemiche che hanno accompagnato le ultime settimane. «Due anni intensi, difficili anche a causa della pandemia mondiale. A Marco vanno i migliori auguri e complimenti per quanto fatto con passione e tenacia fino ad oggi. La stessa passione e tenacia che lo hanno sempre contraddistinto e che sicuramente lo accompagneranno nel suo proseguo politico, certi che non saprà mai far mancare il suo contributo».