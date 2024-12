Cor 4 settembre 2021 «Brutta pagina della politica cittadina» La consigliera comunale di Alghero, Monica Pulina, al centro numerose discussioni sul possibile approdo in Fratelli d´Italia, rilascia un pesantissimo commento all´indirizzo della sua maggioranza e di chi gestisce la crisi



ALGHERO - «Brutta pagina della politica cittadina». La consigliera comunale di Alghero, Monica Pulina (nella foto), al centro da giorni di numerose discussioni sul possibile approdo in Fratelli d'Italia, rilascia un pesantissimo commento all'indirizzo della sua maggioranza e di chi gestisce la crisi che ha portato alla revoca dell'incarico all'ormai ex assessore al Turismo di Alghero. «L'altra faccia della politica, quella brutta, quella che logora i rapporti interpersonali, quella che non mi piace, quella che ho sempre combattuto. Grazie all'Assessore Di Gangi per il contributo offerto alla città. Un abbraccio Marco» scrive Monica Pulina (Gruppo Misto).