G.P. 7 settembre 2021 Prosegue Percorsi Teatrali a Santu Lussurgiu Teatro del Segno, XIII Festival Percorsi Teatrali, dal 3 al 9 settembre a Santu Lussurgiu. Letture fiabesche e miti dell’isola, “S´Accabadora”, I giganti della montagna e una Favola al giorno



ORISTANO - Letture fiabesche e miti dell'Isola a Santu Lussurgiu con il XIII Festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda: domani, martedì 7 settembre un nuovo appuntamento con “Una Favola al giorno” alle ore 17.30 nel Parco della Biblioteca e alle ore 21 con “S'Accabadora” di Anfiteatro Sud con drammaturgia e regia di Susanna Mameli al “Teatro Che Non C'Era” nel Cortile della Scuola dell'Infanzia: la pièce liberamente ispirata a “Le Serve” di Genet e interpretata da Elisa Pistis e Marta Proietti Orzella racconta la vicenda di due sorelle che custodiscono un terribile segreto.



Il XIII Festival Percorsi Teatrali proseguirà a Santu Lussurgiu fino a giovedì 9 settembre: per i più piccoli “Una Favola al giorno” mercoledì 8 settembre alle 17.30 nel Parco della Biblioteca in compagnia di Francesca Citroni mentre slitta a data da definire “Me l'ha detto Dante” in programma mercoledì 8 settembre alle 21. Un duplice appuntamento anche giovedì 9 settembre dalle 17.30 con l'anteprima de “I Giganti della Montagna” con la regia di Manuele Morgese (nuova produzione del Teatro del Segno e Teatro Zeta) e alle 21 nel Cortile della Scuola dell'Infanzia il concerto dei Brinca / World Music Ensemble.



“I Giganti della Montagna” - in forma di studio - giovedì 9 settembre alle 17.30 per un'anteprima della mise en scène del dramma pirandelliano (nuova produzione di Teatro Zeta e Teatro del Segno), con la regia di Manuele Morgese e le coreografie di Francesca La Cava: frammenti del testo, metafora della morte dell'arte in una civiltà materialista, incapace di riconoscere la poesia, dove la “Favola del figlio cambiato” può essere rappresentata solo nella villa di Cotrone, tra gli Scalognati.

Il XIII Festival “Percorsi Teatrali” a Santu Lussurgiu (OR) è organizzato dal Teatro del Segno con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santu Lussurgiu e dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e con il contributo del MiC / Ministero della Cultura e inserito nella “rete” di “Intersezioni” 2020 a cura di Fed.It.Art. Sardegna.



Nella foto: un mometo di "Una favola al giorno"