Al via Bookolica, festival lettori creativi

TEMPIO PAUSANIA - Venerdì 10 settembre 2021 inaugura ufficialmente il programma della quarta edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi nella suggestiva cornice di Piazza Faber a Tempio Pausania. Bookolica, dopo il successo delle passate edizioni, torna ad essere un raffinato spazio di confronto e di inclusione, un festival adatto a tutte le età nel quale attraverso la letteratura si affrontano temi di attualità, in costante dialogo con i differenti linguaggi della cultura e della tradizione. Con un ricco programma di incontri e attività, anche per il 2021 il pubblico potrà conoscere le novità editoriali e incontrare autori e autrici, attori e attrici, musicisti e musiciste in un ambiente interattivo di condivisione, confronto, dibattito e intrattenimento.



Il tema principale di Bookolica 2021 è la figura del Don Chisciotte che vede dove i più guardano senza vedere e passano oltre, indifferenti. Questo è il tratto donchisciottesco che accomuna i protagonisti dell’edizione 2021 di Bookolica, un manipolo ben assortito di Chisciotte viventi che, ognuno a modo proprio, aprono spiragli di bellezza nelle tetre cappe del presente. Ad anticipare la quarta edizione di Bookolica saranno 4 eventi d’anteprima fissati l’8 e il 9 settembre: nella prima giornata a Torralba presso il Cinema Carlo Felice alle ore 17.00 ci sarà la proiezione di “Acquateam – Missione Mare” di Massimo Montigiani, un cartone animato adatto ai più piccini per imparare a difendere la natura; a seguire, alle 19.00, verrà proiettato il film-documentario “Fango Rosso” del regista sardo Alberto Diana che dialogherà con il pubblico.



Giovedì 9 settembre alle 12.00 ci sarà la presentazione di “Vabbè. Mi sono fatta di peggio” (Prospero Editore, 2020) di Giulia Nardo e Laura Scaini presso Careddu Parrucchieri a Calangianus: il libro è una rassegna di errori amorosi, disastri sessuali e tragedie sentimentali provenienti dall’omonima pagina Facebook, scritti in parte dalle autrici e in parte dai lettori. Un caleidoscopio di fini disastrose, ripescaggi molesti e sesso indimenticabile (o da dimenticare); a raccontare del volume sarà l’autrice Laura Scaini in dialogo con Fulvio Accogli, attore e direttore artistico di Bookolica. In serata, alle 21.00, l’anteprima di Bookolica arriva al Cinema Teatro Giordo di Tempio Pausania con la proiezione del docu-film “Kentannos” realizzato nel 2019 dal regista argentino Vìctor Cruz che ha girato con la sua troupe in quelle parti del mondo dove, statistiche alla mano, si vive più a lungo.



Venerdì 10 settembre: nella prima giornata una retrospettiva dedicata a Don Chisciotte con Antonio Moresco, ospite d’eccezione della prima serata di Bookolica 2021 che presenterà alle 21.30 sempre in Piazza Faber il suo libro “Chisciotte” dialogando con lo scrittore e cineasta Jonny Costantino, curatore della sezione letteraria del festival. Tema trainante sarà la Letteratura tra azzardo, denuncia, profezia, nell’analisi dell’opera di Cervantes “Don Chisciotte della Mancha” e nell’opera di Moresco. Ad accompagnare la retrospettiva dedicata a Don Chisciotte ci sarà il poeta e performer Domenico Brancale che alle 22.30 presenterà al pubblico il reading “Ronzinante c’est moi”. La prima giornata del festival chiuderà con “Il Segnalibro umano”, le proposte letterarie a cura di Andrea Lucatelli e il concerto live di Dj Wall Dot, giovane dj sardo e campione italiano IDA – International DJ Association 2019 per la categoria Technical.



Sabato 11 settembre: tra i temi affrontati il calcio, l’infanzia e la musica. Ospite d’eccezione Beppe Vessicchio che salirà sul palco alle ore 22.30 e approfondirà, insieme al musicista e compositore Alessandro De Rosa, il tema della formazione e della pedagogia musicale, rivolta soprattutto verso l’infanzia. Durante il talk Vessicchio presenterà il suo libro “La musica fa crescere i pomodori. Il suono, le piante e Mozart: la mia vita in ascolto dell’armonia naturale”. A chiudere la seconda giornata alle 23.30 “Il Segnalibro umano”, le proposte letterarie a cura di Andrea Lucatelli.



Domenica 12 settembre: ultima giornata nel segno degli autori sardi e del giornalismo d’inchiesta Bookolica, eccezionalmente gli eventi della mattina nell’affascinante cornice dei Monti Limbara. Si inizia alle 11.00. L’ultima serata di Bookolica 2021 sarà dedicata al giornalismo d’inchiesta e all’attualità con il giornalista Pablo Sole, Giorgio Mottola, inviato di Report, e Diego Gandolfo giornalista d’inchiesta. A concludere Bookolica 2021 saranno “Il Segnalibro umano”, le proposte letterarie a cura di Andrea Lucatelli e il concerto live “Mumucs”, progetto solista per voce e loopstation della cantante e compositrice Marta Loddo.



