Cede la scuola Gabriel, bimbi al Borgona

PORTO TORRES - Una brutta sorpresa che provocherà un piccolo ritardo nella conclusione dei lavori. Nel corso dei lavori di riqualificazione dell'asilo Gabriel in via delle Vigne, è stato scoperto un grave problema di sicurezza legato al solaio che regge uno dei pavimenti. Un difetto strutturale che non era possibile individuare in fase di progettazione.



Gli uffici comunali hanno immediatamente disposto una cosiddetta "prova di carico" che ha confermato la situazione di pericolo, provocata dalla presenza di un cavedio non censito sotto la superficie. Si è reso quindi necessario predisporre un intervento ulteriore di rinforzo, che si aggiunge a quelli previsti dal bando Iscol@ per il restyling dell'istituto.



«Sarebbe stato da irresponsabili riaprire la scuola senza intervenire su questo aspetto - spiega l'assessora alla Pubblica istruzione Simona Fois - non rispetteremo la scadenza di fine lavori programmata per il 10 settembre ma riteniamo che la sicurezza venga prima di tutto. Si tratta di una situazione imprevedibile e ringrazio gli uffici per aver trovato la soluzione nel minor tempo possibile». Fin quando i lavori non saranno completati, le classi del Gabriel saranno ospitate nell'istituto Borgona.