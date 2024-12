G.P. 9 settembre 2021 Libri: l’Obra presenta Mantegazza Venerdì 10 settembre 2021, alle ore 18.30, nella sala della Biblioteca Catalana dell’Obra Cultural de l’Alguer, si presenta l’ultimo libro della scrittrice Patrizia Crisalide Mantegazza “Spettro del destino”.







Patrizia Crisalide Mantegazza è nata a Parabiago, amante dell’arte in tutte le sue forme, è stata presidente di una importante associazione di genitori presente su tutto il territorio italiano (AGE). Ha portato in scena la versione teatrale de “Il signore degli anelli “ di Tolken con 50 ragazzi adolescenti. Attualmente è presidente di una associazione culturale “Il soffio dell’anima”. Ha pubblicato già tre libri: “Quindici passi”, “Nel frastuono e nell’assenza. Poesie in un tempo sospeso”, “Occhi colorati di gioia. Poesie per il cuore”. A causa delle disposizioni sanitarie in vigore e dei limitati posti a disposizione, per partecipare all’iniziativa occorre prenotarsi telefonando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 3457771505. É obbligatorio essere in possesso del green pass. ALGHERO - Venerdì 10 settembre 2021, alle ore 18.30, nella sala della Biblioteca Catalana dell’Obra Cultural de l’Alguer, in via Arduino 44, si presenta l’ultimo libro della scrittrice Patrizia Crisalide Mantegazza “Spettro del destino” editato da Aveditoria. La serata sarà introdotta da Giuseppe Tilloca, presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer, mentre la poetessa sassarese Maria Teresa Tedde dialogherà con Patrizia raccontando l’opera.“Spettro del destino” è un libro di poesie nate da fatti di cronaca realmente accaduti. Una visione originale dell’evento raccontata in prima persona dai protagonisti. Ciò che colpisce è la serenità che emana dalle comunicazioni che le vittime lasciano a noi che restiamo. Il messaggio è univoco, corale: lo spirito non ha rabbia né ansia di vendetta, semmai messaggi d’amore per i cari lasciati da questa parte del mondo e della vita.Patrizia Crisalide Mantegazza è nata a Parabiago, amante dell’arte in tutte le sue forme, è stata presidente di una importante associazione di genitori presente su tutto il territorio italiano (AGE). Ha portato in scena la versione teatrale de “Il signore degli anelli “ di Tolken con 50 ragazzi adolescenti. Attualmente è presidente di una associazione culturale “Il soffio dell’anima”. Ha pubblicato già tre libri: “Quindici passi”, “Nel frastuono e nell’assenza. Poesie in un tempo sospeso”, “Occhi colorati di gioia. Poesie per il cuore”. A causa delle disposizioni sanitarie in vigore e dei limitati posti a disposizione, per partecipare all’iniziativa occorre prenotarsi telefonando o mandando un messaggio Whatsapp al numero 3457771505. É obbligatorio essere in possesso del green pass. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat