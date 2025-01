11 settembre 2021 Cada dia: 11 settembre 2020



Alghero, palcoscenico cinematografico e prediletto per scenari fotografici. Parte dalla Sardegna un progetto fotografico di Automobili Lamborghini. L'avventura in terra sarda, durata tre giorni, ha visto come prima tappa quella da Olbia ad Alghero, passando attraverso le strade panoramiche più belle del nord Sardegna: dalla Costa Smeralda alla Costa Paradiso, attraverso la Gallura e arrivando nella Nurra. L'auto Miura percorre la spettacolare strada statale Alghero-Bosa al crepuscolo per finire con il tramonto sulla costa di Alghero. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat