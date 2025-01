S.A. 10 settembre 2021 La Sardegna resta in zona bianca Il miglioramento dei parametri ha messo in sicurezza l´isola che è scesa al 73,4 come incidenza. Ora ad avere il valore più alto sono la Sicilia che resta zona gialla, la Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano



CAGLIARI - La Sardegna resta in zona bianca anche la prossima settimana. Il miglioramento dei parametri ha messo in sicurezza l'isola che è scesa al 73,4 come incidenza.



Ora ad avere il valore più alto sono la Sicilia che resta zona gialla, la Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano secondo i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute all'esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi.



Cala anche il dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva per il Covid in Sardegna, passato dal 14% al 12% (-2, ma sempre sopra la soglia critica del 10%), mentre resta al 14% la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica, di un punto sotto la soglia critica fissata al 15%.