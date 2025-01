Cor 11 settembre 2021 Libreria Manoscritto: Dea e Sciamanesimo Mercoledì 15 Settembre presso la Libreria Il Manoscritto di Alghero, in via Pascoli 45, sarà ospite Morena Luciani Russo che condurrà la conferenza "Il Culto della Dea e lo Sciamanesimo"



ALGHERO - Mercoledì 15 Settembre presso la Libreria Il Manoscritto di Alghero, in via Pascoli 45, sarà ospite Morena Luciani Russo che condurrà la conferenza "Il Culto della Dea e lo Sciamanesimo". La narrazione dello sciamanesimo è rimasta per lungo tempo intrappolata in una visione tutta al maschile, con un Dio celeste che assicurava le prede ai gruppi di cacciatori e le figure degli sciamani che facevano da intermediari tra questi due mondi. Il tutto si è costruito su un mito evolutivo delle origini che non teneva conto dei culti femminili ancestrali e del ruolo delle donne all'interno della società.



Le culture antiche non erano competitive nè guerriere come ci hanno raccontato e mettevano al centro una grande Madre Cosmica che era onorata come Montagna, Fuoco, Sole, Albero, Acqua, Signora degli Animali e delle Foreste, fulcro simbolico e rituale sul quale lo sciamanesimo affonda le sue radici. Morena Luciani Russo ci guiderà in un percorso tra antropologia, arte e archeo-mitologia per costruire una narrazione differente, che possa mettere in luce parti dimenticate della storia e del nostro immaginario simbolico.



Morena Luciani Russo è artista, insegnante di sciamanesimo e libera ricercatrice nel campo delle scienze sociali, con particolare attenzione all’antropologia del sacro femminile, all’archeomitologia e allo studio degli stati modificati di coscienza. Autrice di "Donne Sciamane"(Venexia 2012), accompagna donne e uomini sul sentiero della ricerca interiore, della guarigione e dell'esplorazione sciamanica della natura. Da vent'anni diffonde le tematiche del Sacro Femminile in Italia. Posti limitati. Prenotazione: Daria 3388391068.