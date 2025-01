S.A. 13 settembre 2021 Covid, meno contagi e ricoveri nell´isola Nel report di domenica si registrano 76 casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.714 persone testate. Tra i deceduti anche un uomo di 61 anni



CAGLIARI - Calano ancora i contagi nell'isola. Nel report di domenica si registrano 76 casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.714 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.142 test.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (1 in più rispetto a sabato). I pazienti ricoverati in area medica sono 208 (12 in meno rispetto al giorno precedente.



5.007 sono i casi di isolamento domiciliare (184 in meno rispetto a ieri). Purtroppo ci sono 3 decessi: un uomo di 61 anni e un donna di 89 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 90 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.