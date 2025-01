Cor 13 settembre 2021 A Maristella acqua non potabile Firmata questa mattina dal sindaco di Alghero l´ordinanza urgente che vieta l´utilizzo dell´acqua destinata a consumo diretto. Troppi nitriti, superati i parametri di legge



ALGHERO - Divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze ricomprese nella borgata di Maristella nonché a quelle servite dalla stessa condotta idrica (tutto il comprensorio di Porto Conte e l'agro). Le medesime acque invece potranno essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale. L'origine del grave disservizio è la presenza oltre i limiti consentiti dei nitriti. La comunicazione è stata effettuata dall’Ats di Sassari Dipartimento di Prevenzione sona Nord – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione al comune di Alghero.