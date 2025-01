Cor 13 settembre 2021 Basket Alghero, Valentino main sponsor Accordo raggiunto tra la A.S.D. Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero e la società “Costruzioni Valentino Srl” di Alghero che darà il nome alla prima squadra che milita nel campionato Regionale Femminile di serie B



ALGHERO - Accordo raggiunto tra la A.S.D. Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero e la società “Costruzioni Valentino Srl” di Alghero, che darà il nome alla prima squadra che milita nel campionato Regionale Femminile di serie B. «Grande soddisfazione nel sostenere una associazione che, da 35 anni si è sempre distinta per il lavoro che svolge non solo per la realtà femminile e maschile giovanile, ma anche per la forte opera sociale che contraddistingue l’ A.S.D. Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero, sempre attenta al territorio, alle necessità del mondo giovanile e dei bambini a tutti i livelli. Vogliamo sostenere questa attività di Eccellenza unita al Sociale, poiché crediamo fortemente nello Sport come importante scuola di grandi valori mezzo per avvicinare i giovani e dar loro la possibilità di apprendere virtù che saranno patrimonio per le future generazioni» le prime parole degli amministratori Rodolfo e Renato Valentino.



In casa A.S.D. Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero una immensa soddisfazione dalle parole del Presidente Caria: «Sono estremamente soddisfatta e ringrazio la "Costruzioni Valentino Srl Alghero", nelle persone di Rodolfo e Renato per questo importante sostegno accompagnato dalla passione per lo sport come veicolo di aggregazione. Per noi è importante avere un partner che possa sostenere le nostre attività e consentirci di lavorare e investire con maggiore serenità nei prossimi anni dando seguito ai progetti già lanciati che puntano decisamente al miglioramento continuo della qualità dell'offerta sportiva a livello agonistico e a dare opportunità a tuttei di avvicinarsi alla pallacanestro senza barriere sociali ed economiche».



“Costruzioni Valentino Srl Alghero”è un’azienda sarda leader nella edilizia dal 1975, oggi impegnata ad Alghero nella realizzazione di un grande Complesso Residenziale “Mirò” nella zona Taulera con interventi mirati ad offrire elevati standard abitativi. La forza del gruppo è sempre stata quella di fornire componenti e soluzioni just in time e di trasferire la relativa tecnologia dal costruttore al cliente, fornendo alto valore aggiunto in termini di consulenza, servizio e supporto tecnologico. Da parte della dirigenza algherese un ringraziamento particolare va in questo momento a tutto lo staff ed ai genitori: «questa partnership dimostra che abbiamo ben seminato in questi anni cercando risultati che andassero oltre la vittoria sportiva sul campo».



