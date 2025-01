17 settembre 2021 Cada dia: 17 settembre 1801



Insieme alla peste, al colera e al tifo, il vaiolo rappresentò uno dei flagelli epidemici più temuti. Nel corso del Settecento si credette di potervi porre rimedio con l'innesto del vaiolo stesso grazie alle scoperte del medico inglese Edward Jenner. Si poterono eseguire le prime vaccinazioni e nel settembre del 1801 anche in Sardegna si iniziò un ciclo di sperimentazioni per opera del prof. Pietro Antonio Leo. Il suo operato però incontrò delle forti resistenze all'interno del ceto professionale algherese e si scontrò anche con i pregiudizi dei ceti urbani più poveri, inoltre l'inefficiente organizzazione e la scarsità del vaccino contribuirono ad ostacolare tale pratica. A mos veure, a demà