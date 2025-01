Cor 15 settembre 2021 Covid: 3 decessi, calano i ricoveri I dati delle ultime 24 ore. Si tratta di due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 81, tutti residenti nella Provincia di Sassari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.876 test



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 104 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.945 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.876 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 194 (- 7 rispetto a ieri). 4.146 sono i casi di isolamento domiciliare (- 301 rispetto a ieri). Si registrano tre decessi: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 81, tutti residenti nella Provincia di Sassari.