Cor 16 settembre 2021 Neonato in pericolo, decollo da Alghero Corsa contro il tempo per salvare un bimbo sardo di soli 45 giorni in pericolo di vita. Vista la gravità delle sue condizioni, la Prefettura di Sassari ha chiesto l’intervento del Falcon 50 del 31esimo Stormo dell´Aeronautica Militare



ALGHERO - Decollato dallo scalo di Ciampino, il velivolo militare, utilizzato proprio per i trasferimenti sanitari di estrema urgenza, ha raggiunto l'aeroporto di Alghero in poco più di un'ora. Effettuato l'imbarco del piccolo paziente – assistito da una equipe medica e accompagnato dalla madre – all'interno di un'apposita culla termica, il velivolo è immediatamente ripartito alla volta Genova. Una volta atterrato il bimbo è stato quindi trasferito con un'ambulanza presso l'ospedale Gaslini. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza dall’Isola in Liguria, a Genova, per essere ricoverato all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini.