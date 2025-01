19 settembre 2021 Cada dia: 19 settembre 1779



Carteggio per la Grotta di Nettuno. Essa fu ritrovata verso la metà del secolo XVIII, grazie a Enrico Costa che gli dedicò un libro. Raccontò inoltre che a causa della grotta di Alghero vi fu una vivissima questione diplomatica fra ambasciatori francesi a Torino ed il governo sabaudo per riflesso di una contesa insorta in Cagliari fra il console di Francia ed il viceré di Sardegna. Pare che l'arciduchessa Maria Anna (sorella della regina di Francia, Maria Antonietta, moglie a Luigi XVI), ottenne la concessione per l'estrazione delle stalattiti per tre anni. I protagonisti dell'atto di vandalismo furono successivamente puniti.