S.A. 18 settembre 2021 Con l´auto sfondano la vetrata di Anturium I malviventi si sono scaraventati con una vettura contro la vetrina e sono riusciti ad entrare all´interno dell'attività di Alghero, da dove hanno portato via della merce prima di dileguarsi



ALGHERO - Sfondata la notte scorsa la vetrata del negozio di allestimenti floreali "Anturium" in via Don Minzoni, nel quartiere La Pietraia ad Alghero. I responsabili si sono scaraventati con una vettura contro la vetrina e sono riusciti ad entrare all'interno dell'attività da dove hanno portato via della merce prima di dileguarsi. Una modalità anomala per i furti in città su cui stanno indagando i carabinieri. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 del mattino. Poco dopo è partito l'allarme e la segnalazione alle forze dell'ordine. Ora è caccia alla macchina e ai responsabili. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat