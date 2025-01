Cor 18 settembre 2021 Acqua, nitriti sopra soglia a Serra Li Pozzi Firmata l´ordinanza che interesserà l´area di via delle Ginestre a Serra Li Pozzi, per vietare il consumo dell´acqua per il consumo degli alimenti. Superamento dei valori di concentrazione di nitriti (0.61 mg/l), rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente



PORTO TORRES - Firmata l'ordinanza che interesserà l'area di via delle Ginestre a Serra Li Pozzi, per vietare il consumo dell'acqua per il consumo degli alimenti. ATS Sardegna ha appena comunicato che Abbanoa ha rilevato il superamento dei valori di concentrazione di nitriti (0.61 mg/l), rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al punto di prelievo in via Delle Ginestre. ATS invita la popolazione e i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente queste acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di verificare con Abbanoa la mappatura della rete.