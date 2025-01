Cor 19 settembre 2021 Corse clandestine a Sant´Elia: blitz dei militari Il blitz è scattato dopo alcune segnalazioni. Intervento della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, delle Volanti dell´Upgsp, della Polizia Stradale e della Polizia Locale, che hanno bloccato tutte le vie di accesso, procedendo poi all’identificazione delle persone presenti.



CAGLIARI - 175 persone identificate, 108 veicoli controllati, 10 conducenti sanzionati e 2 automobili sequestrate. E’ questo il bilancio del blitz condotto nella notte tra venerdì e sabato a Cagliari, coordinato dalla Questura per il contrasto al fenomeno delle corse in auto clandestine. L'operazione è scattata intorno alle 24 nella Via Amerigo Vespucci (l’area antistante lo stadio Sant'Elia) dove si sono riunite numerose persone per assistere alle evoluzioni di automobilisti con le loro auto. Tra gli spettatori anche diverse famiglie con figli piccoli provenienti da tutta la provincia che, nell'attesa di assistere all'evento, potevano fruire anche del servizio di ristoro perché erano presenti anche venditori ambulanti con i loro furgoni.