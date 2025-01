S.A. 20 settembre 2021 Wheelchair, Luca Arca trionfa a Madrid Il sardo si è aggiudicato sia il singolare, sia il doppio (in coppia con Antonio Cippo). Alghero si prepara per l´avvio dei Campionati del mondo di tennis in carrozzina in programma da lunedì 27 settembre



ALGHERO - Vittoria per Luca Arca all'Open Internacional Fundacion Once-Ciudad de Rivas, torneo internazionale di wheelchair tennis a Madrid, che si è aggiudicato sia il singolare, sia il doppio (in coppia con Antonio Cippo). Successi sullo spagnolo Juanjo Rodriguez (6-0, 6-0), sul danese Mads Meyer (6-0 6-0), sullo spagnolo Francisco Garcia Vena (numero 4 del seeding, 6-1, 7-6) e, in finale, 6-2, 4-6, 6-4 sul tedesco Anthony Dittman (numero 3).



Intanto Alghero si prepara per l'avvio della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i Campionati del mondo di tennis in carrozzina in programma da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre sui campi dell'Hotel Baia di Conte.



Nella foto: Luca Arca