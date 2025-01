24 settembre 2021 Cada dia: 24 settembre 1384



Il porto di Alghero vide il periodo più fiorente durante la dominazione catalana. I traffici si intensificarono particolarmente grazie ad una disposizione di Pietro IV d'Aragona del 24 settembre 1384, confermata dai suoi successori, la quale stabili che tutte le barche che transitavano nei luoghi compresi fra Capo Marargiu e Castelsardo, dovevano fare scalo e carico esclusivamente ad Alghero. In seguito, con la fine della dominazione spagnola, il porto iniziò la sua decadenza e i mercanti scelsero come loro scalo principale Porto Torres data la sua più favorevole posizione geografica.