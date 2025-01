S.A. 20 settembre 2021 Sport e disabilità: Special Olympics a San Teodoro 150 Atleti con e senza disabilità intellettiva giocheranno insieme in una tre giorni dedicata all´attività motoria e all´inclusione. Si parte il 24 settembre



SAN TEODORO - Sport, solidarietà, divertimento: San Teodoro si tinge di rosso Special Olympics per una tre giorni dedicata all'attività motoria e soprattutto, all'inclusione. Si terranno infatti dal 24 al 26 settembre nel prezioso borgo gallurese gli Unified Games, meeting regionale del Team Sardegna di Special Olympics Italia. 150 Atleti con e senza disabilità intellettiva giocheranno insieme per ribadire ancora una volta che l'inclusione, quando comincia in campo, prosegue sempre anche fuori.



La campagna #playunified nasce infatti per sottolineare l'utilità sociale dello sport, inteso come mezzo che abbatte barriere e pregiudizi in favore di un approccio comunitario, mai escludente, alla socializzazione. Lo sport unificato, dove quindi giocano insieme persone con e senza disabilità intellettive, si ispira ad un principio semplice: il modo più immediato per far comprendere valori come l’inclusione e l’amicizia è allenarsi insieme, giocare insieme, e soprattutto divertirsi insieme, magari durante le varie occasioni di socializzazione e relax che la spiaggia vicina ci offrirà.



L'iniziativa rientra nella XXI edizione della Special Olympics European Football Week sostenuta dalla UEFA. La settimana - dal 20 al 30 settembre 2021 - coinvolge 30.000 partecipanti con e senza disabilità intellettive, con circa 300 eventi in 40 paesi con lo scopo di promuovere il calcio unificato. Le discipline che vedranno impegnati gli atleti sardi saranno Calcio a 5, Pallavolo e Bocce. Nella giornata del 24 Settembre si terranno le gare preliminari, partite che consentiranno nelle giornate successive di far competere gli atleti con pari abilità, principio cardine del movimento internazionale: lo scopo è imparare a vedere se stessi per le proprie capacità e insegnare a chi osserva a fare lo stesso; guardare ai limiti come fossero insormontabili è a sua volta limitante, guardare alle capacità significa creare opportunità.



Alle 19:30 inizierà la cerimonia olimpica di apertura, con la sfilata delle delegazioni presenti dalle varie realtà sarde accreditate al movimento e l’accensione del tripode che si terrà nel campo sportivo di Via D. Cattin San Teodoro; un’occasione in cui l'emozione, l'adrenalina e la gioia di scendere nuovamente in campo insieme, saranno protagonisti. A dichiarare ufficialmente l'apertura dei giochi sarà anche il giuramento ufficiale dell'atleta Special Olympics:



Sabato 25 si terranno invece le gare ufficiali per l’intera giornata con inoltre una bella sorpresa: le pallavoliste di Serie A2 dell’ Hermaea Olbia, neo team accreditato a Special Olympics, giocheranno insieme agli Atleti del volley. A termine della serata la cerimonia di chiusura nel panorama dell’isola di Tavolara. Domenica 26 la conclusione della manifestazione: spazio alle competizioni finali delle varie discipline, con l’immancabile premiazione per tutti gli atleti partecipanti.



Nella foto (di Andrea Cappai): alcuni partecipanti alla manifestazione