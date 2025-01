Cor 22 settembre 2021 FdI, la Zedda impone Pulina e Monti

e conferma la posizione su Meta La coordinatrice regionale di Fratelli d´Italia detta la linea del partito al capogruppo Mulas che a questo punto potrebbe anche non firmare l´ingresso nel gruppo consiliare dei due transfughi eletti nel 2019 nella Lega. Situazione infuocata ad Alghero: confermata la censura sulla Fondazione



ALGHERO - Urla, minacce e nervi tesi. Si chiude nel peggiore dei modi, nel pomeriggio, la riunione interna a Fratelli d'Italia. Sul banco degli imputati finisce a sua insaputa il capogruppo in aula ad Alghero, Christian Mulas, reo di aver preso una posizione non condivisa sul caso Di Gangi-Delogu e di voler seguire la linea che lo stesso partito si era imposto nel 2019 nella scelta dei possibili amministratori.



E' la coordinatrice regionale, Antonella Zedda, ad annunciare allo stesso Capogruppo l'ingresso nel partito dei due consiglieri eletti nel 2019 con la Lega: Monica Pulina e Giovanni Monti. Scelta non totalmente condivisa da Mulas, strenuo difensore del gruppo consiliare da lui presieduto da ingressi sospetti, che a questo punto potrebbe anche non firmare (per regolamento consiliare l'ingresso di nuovi membri è subordinato all'assenso del presidente del gruppo).



Ma è sul caso Fondazione che la Zedda segna la posizione del partito, minando la tenuta della coalizione. Per la coordinatrice cagliaritana, infatti, i dubbi sollevati da Di Gangi sulla direzione di Andrea Delogu in Fondazione sono assolutamente legittimi e sarebbero perfino confermati da un parere legale commissionato dallo stesso partito e del quale avrebbe già copia lo stesso sindaco Mario Conoci. Per la Zedda l'unico errore commesso da Di Gangi sarebbe nella forma (non avrebbe dovuto inviare la PEC). Una posizione questa che riapre la pericolosa frattura con Forza Italia.



E' infine con un messaggio delle ore 17.31 che il coordinatore del circolo Azione Alghero, Alessandro Cocco, presente nella sala privata dell'Hotel Carlos V alla riunione del partito, comunica e ufficializza nella chat interna l'ingresso dei consiglieri Pulina e Monti in Fratelli d'Italia. «Abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro e per questo si cresce» le uniche parole indirizzate agli iscritti, annunciando, a stretto giro, una riunione di partito.