Arrestato ad Alghero Carles Puigdemont

Puidgemont, già accompagnato nel carcere di Bancali, è ricercato per sedizione dalle autorità spagnole per il tentativo di secessione della Catalogna datato 2017. Il 30 luglio scorso il Tribunale generale dell’Unione Europea aveva confermato la revoca dell’immunità parlamentare, respingendo il ricorso dell’ex presidente catalano. La notizia dell'arresto dell'ex presidente catalano sta già occupando tutte le principali testate europee, a cominciare dalle spagnole El Español ed El Pais. ALGHERO - L'ex presidente della Catalogna e attuale parlamentare europeo Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia di frontiera in Sardegna, allo sbarco ad Alghero. Avrebbe dovuto partecipare al 33° Aplec Internacional, il grande evento dedicato alla cultura catalana in corso nella Riviera del Corallo fino a domenica.Nella giornata di venerdì sarà a disposizione dei giudici della Corte d’Appello di Sassari, competente a decidere la scarcerazione o la sua estradizione in Spagna. Su di lui un pendeva un nuovo mandato di arresto internazionale della Suprema Corte Spagnola. Le autorità italiane avrebbero già notificato l’arresto del leader catalano alla magistratura di Madrid.Puidgemont, già accompagnato nel carcere di Bancali, è ricercato per sedizione dalle autorità spagnole per il tentativo di secessione della Catalogna datato 2017. Il 30 luglio scorso il Tribunale generale dell’Unione Europea aveva confermato la revoca dell’immunità parlamentare, respingendo il ricorso dell’ex presidente catalano. La notizia dell'arresto dell'ex presidente catalano sta già occupando tutte le principali testate europee, a cominciare dalle spagnole El Español ed El Pais. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat