Alghero: i romanzi di Arriaga e Muñoz Molina

ALGHERO - Da José Manuel Fajardo e Karla Suarez che incontrano gli studenti delle scuole di Alghero e di Sassari, alla presentazione dei nuovi libri di due degli autori più importanti della letteratura spagnola e sudamericana: Guillermo Arriaga, apprezzato a livello internazionale anche come sceneggiatore e regista, e Antonio Muñoz Molina, accademico di Spagna e tra le voci più interessanti della letteratura spagnola contemporanea. È ricca di incontri la terza giornata internazionale – sabato 25 settembre - del festival “Dall’altra parte del mare”, organizzato da Associazione Itinerandia e Libreria Cyrano.



Si parte alle 10 di mattina, a Sassari, con lo scrittore e giornalista di Granada José Manuel Fajardo che incontra gli studenti del Liceo internazionale “Margherita di Catelvì”. Dopo aver cucinato per il pubblico la sera dell’inaugurazione del festival, dimostrando così le sue doti di ottimo cuoco oltre che di grande autore, Fajardo parlerà ora ai ragazzi delle biografie avventurose, straordinarie, fuori dai canoni di venti personaggi – da Charlie Parker a Pancho Villa, da Al Capone a J. F. Kennedy – protagonisti del suo libro “Vite esagerate” (Guanda).



La scrittrice cubana, Karla Suarez, sarà invece al Liceo classico “Giuseppe Manno” di Alghero (alle 10.30) per presentare il suo romanzo, “Silenzi” (Guanda), ambientato all’Avana negli anni tra i Settanta e i Novanta del secolo scorso, all’interno di una famiglia i cui componenti rappresentano il rovesciamento degli ideali castristi di unità familiare e patriottismo e compongono il ritratto di un paese lontano dalle pretese di felicità dell'oleografia ufficiale voluta dal "líder maximo".



Di pomeriggio “Dall’altra parte del mare” si sposta al Parco Tarragona di Alghero, dove alle 18 Antonio Muñoz Molina parla con Monica Bedana del suo nuovo libro, “Sangue rubato” (Lindau), presentato al festival in anteprima nazionale italiana. Giornalista, scrittore, accademico di Spagna, Muñoz Molina è una delle voci più autorevoli e interessanti della cultura e della letteratura spagnole. Ha pubblicato numerosi romanzi (tra cui “Beatus Ille”, “Sefarad”, “Il vento della luna”) e ha ricevuto riconoscimenti internazionali prestigiosi. In “Sangue rubato”, attraverso l’amicizia di due cugini, Esteban e Bernardo, e la leggenda dei “tisici” alla ricerca di sangue fresco, dà voce agli incubi dell'infanzia, nei quali paure immaginarie nascondono talvolta minacce fin troppo reali.



Alle 19, sempre al Parco Tarragona, arriva uno degli ospiti più attesi di questa edizione del festival: lo scrittore, regista e sceneggiatore messicano Guillermo Arriaga, che parlerà del suo nuovo romanzo, “Salvare il fuoco” (Bompiani) insieme a Bruno Arpaia, il suo traduttore italiano, e di cinema con Alessandra Sento, Direttrice Centro Servizi Culturali Alghero della Società Umanitaria. Guillermo Arriaga ha scritto romanzi tradotti in ben diciotto lingue (“Pancho Villa e lo Squadrone Ghigliottina”, “Un dolce odore di morte”, “Il bufalo della notte”). Ha scritto la sceneggiatura di “Amores perros”, “21 grammi” e “Babel” di Alejandro González Iñárritu e “Le tre sepolture” di Tommy Lee Jones (premio per la miglior sceneggiatura al festival di Cannes) e nel 2008 ha debuttato alla regia con “The Burning Plain”. Di recente ha prodotto e co-sceneggiato “Ti guardo”, primo film ispanoamericano a vincere il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia.