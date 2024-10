S.A. 25 settembre 2021 Covid: 54 positivi a Sassari e 27 quarantene Un nuovo caso rispetto al giorno precedente a Sassari dove si registrano anche nove ricoverati e 27 persone in quarantena



SASSARI - In calo il numero delle persone positive al coronavirus a Sassari. Secondo la piattaforma regionale sono 54, con 1 nuovo caso rispetto al giorno precedente. Nove i ricoverati e 27 le persone in quarantena. In Sardegna 73 nuovi casi di positività al Covid, sulla base di 2.038 persone testate.