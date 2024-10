26 settembre 2021 Cada dia: 26 settembre 2003



Gemellaggio della città di Alghero con Encamp, città situata a 1266 metri d'altezza sul livello del mare nel cuore del principato di Andorra. In realtà è del 12 aprile 2003 ad Encamp la prima firma del gemellaggio tra la cittadina andorrana e Alghero che ratifica l'evento in città con la firma del 26 settembre 2003 nel palazzo comunale di via Columbano.