Cor 26 settembre 2021 «Ad Alghero mi sento come a casa» «Sto bene, qui mi sento come a casa. Continuerò a viaggiare, sono state ore difficili ma questo intento di fermarmi non vincerà. La lotta per la libertà continuerà». Parole dell´ex presidente della Catalogna durante la conferenza stampa convocata ad Alghero, in cui Carles Puigdemont ha anche annunciato che lunedì tornerà in Belgio. Le immagini integrali