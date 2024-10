Cor 26 settembre 2021 Formazione: Primo premio Paglietti Primo premio al Paglietti per la "Maratona dell´Orientamento", finanziato dal Ministero dell’Istruzione e cofinanziato dall’assessorato regionale all’Istruzione. Su dieci istituti partecipanti, provenienti da tutta la Sradegna, il Paglietti si è classificato al primo posto



PORTO TORRES - Studenti protagonisti delle attività di orientamento sull’offerta formativa 2021, un’opportunità in grado di costruire un futuro professionale e prospettive occupazionali. Primo premio all’Istituto di istruzione superiore Mario Paglietti di Porto Torres, salito sul gradino più alto del podio come vincitore di “Maratona dell’Orientamento”, parte integrante del progetto “Orient-Attivo”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e cofinanziato dall’assessorato regionale all’Istruzione. Su dieci istituti partecipanti, provenienti da tutta la Sradegna, il Paglietti si è classificato al primo posto ricevendo un assegno da 1.300 euro consegnato al dirigente scolastico, Daniele Taras, mentre i singoli studenti, parte attiva del progetto, hanno ricevuto un voucher da 200 euro e lo stesso docente che ha coordinato i lavori, Giuseppe Carboni, ha potuto beneficiare di un buono da 350 euro. Alla cerimonia di presentazione e premiazione tenutasi presso la sala congressi Filippo Canu hanno presenziato i partner del progetto: le 5 fondazioni Its sarde, i rappresentanti dell’assessorato all’Istruzione, dell’Aspal, dell’Anpal e Anci. Erano oresenti, inoltre, Il commissario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e il delegato all’ufficio scolastico regionale.