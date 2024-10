27 settembre 2021 Cada dia: 27 settembre 2020



Fine settimana da paura, meteorologicamente parlando, su tutto il territorio di Alghero e del nord ovest dell“isola. Forti venti e temporali con la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e di tutte le aree verdi in cittą. Interdetti il Parco Tarragona, Rafael Caria, i Giardini Giuseppe Manno e i Giardini la Lepanto Cecchini ed il Parco Mons. Hemmerle; A Fertilia chiusura per il Parco Giochi di Via Spalato e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero. A mos veure, a demą Fine settimana da paura, meteorologicamente parlando, su tutto il territorio di Alghero e del nord ovest dell“isola. Forti venti e temporali con la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e di tutte le aree verdi in cittą. Interdetti il Parco Tarragona, Rafael Caria, i Giardini Giuseppe Manno e i Giardini la Lepanto Cecchini ed il Parco Mons. Hemmerle; A Fertilia chiusura per il Parco Giochi di Via Spalato e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero. Ā• Leggi la notizia integrale su Alguer.cat