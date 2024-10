S.A. 27 settembre 2021 Rally Terra Sarda: presentata la nona edizione Dopo la proroga ACI Sport, le iscrizioni scadranno il 27 settembre, ma sono già una settantina gli iscritti tra i quali dodici equipaggi con vetture R5



PORTO CERVO - Grande attesa per il Rally Terra Sarda. Presentata a Porto Cervo la nona edizione della gara in programma dal 1° al 3 ottobre, organizzata dalla Porto Cervo Racing. Oltre al Rally moderno, valido come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport (coefficiente 1,5), riflettori accesi anche sulla prima edizione del Rally Storico e della Regolarità Sport. Dopo la proroga ACI Sport, le iscrizioni scadranno il 27 settembre, ma sono già una settantina gli iscritti tra i quali dodici equipaggi con vetture R5.



A Porto Cervo, nella splendida cornice della Promenade du Port, nello spazio Lamborghini lounge di fronte al Porto Vecchio, la scuderia Porto Cervo Racing ha presentato il Rally Terra Sarda in programma dal 1° al 3 ottobre. La nona edizione del Rally moderno (su asfalto) valido come prova della Coppa Rally di Zona ACI Sport, non sarà l'unica gara protagonista del primo weekend di ottobre: al via anche il 1° Rally Terra Sarda Storico e la 1ª Regolarità Sport Terra Sarda.



Alla conferenza stampa, oltre al direttivo del Team guidato dal presidente Mauro Atzei e dal vicepresidente Dino Caragliu, era presente l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport della regione Sardegna Andrea Biancareddu, il presidente dell'Automobile Club Sassari Giulio Pes di San Vittorio, i sindaci e gli assessori dei comuni coinvolti, il fiduciario regionale Aci Sport Giuseppe Pirisinu, i componenti del direttivo del Team, diversi piloti e co-piloti, i partner dell'evento e, in collegamento telefonico, Luca Grilli promoter del TER Tour European Rally, serie internazionale che vedrà il Rally Terra Sarda 2022 valido come ultima prova.



Le prove speciali (su due giorni di gara), 59,99 i chilometri cronometrati e 278,80 quelli complessivi. Dopo lo shakedown in programma sabato mattina a Tempio Pausania “Fonti di Rinaggiu” abbinato allo sponsor Conad e al Trofeo Pinky, e la partenza da Tempio Pausania (Corso Matteotti) alle 15, gli equipaggi affronteranno per due volte la prova speciale Aglientu “Mare Verde” abbinata allo sponsor Grimaldi Lines. Domenica sono in programma le restanti cinque prove speciali: la Arzachena “L’Isuledda” abbinata allo sponsor Gimar, da effettuare due volte, e la Palau “Prova dei Giganti” abbinata allo sponsor Cala Costruzioni, da correre tre volte. L’arrivo sarà ad Arzachena (via Ruzzittu) domenica alle ore 17.



Il 9° Rally Terra Sarda, oltre ad essere valido come prova della Coppa Rally di Zona Aci Sport (con coefficiente 1,5) sarà valido per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna. Anche la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico avrà la sua validità: sarà il penultimo round del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna ACI Sport.



