video Cor 27 settembre 2021 Panico in via Manzoni, gru rischia di crollare Momenti di forte tensione e preoccupazione ad Alghero. Via Manzoni chiusa al traffico e Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto la polizia locale. Le immagini







articolo in aggiornamento ALGHERO - Panico ad Alghero dalle prime ore della mattina: Via Manzoni parzialmente chiusa al traffico veicolare e pedonale a causa di una gru pericolante, che ha rischiato di precipitare sulla strada. Sul posto impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del fuoco del distaccamento algherese e la Polizia locale. Ad influire sulla stabilità della gru potrebbe essere stato il forte vento abbattutosi nella giornata di ieri sulla città. Guarda e condividi il video su Alguer.tv