Cor 27 settembre 2021 Porto Alghero: vetrina internazionale Fiere nautiche, il Consorzio Porto di Alghero a Genova e Montecarlo: voglia di ripartire e vento sempre più "green" per la portualità. Seguiranno Dusseldorf e Palma di Maiorca



ALGHERO - Porto di Alghero: al via la stagione delle fiere, con la Riviera del Corallo che sarà presente nelle più importanti manifestazioni di settore in Europa. Il Consorzio di Alghero ha partecipato nei giorni scorsi al Salone di Genova, con uno spazio all'interno del mega-stand targato Assonat. La manifestazione, che si è svolta dal 16 al 24 settembre, è stata una delle più frequentate di sempre, con un weekend sold-out. In totale si sono registrati oltre 90mila visitatori (92.377) e sono stati chiusi contratti e ordini fino al 2024, con un importante segno positivo a due cifre rispetto agli affari conclusi l'anno passato.



Negli stands ospitati dal capoluogo ligure, in mostra le bellezze della città di Alghero, grazie al Consorzio del Porto presieduto da Giancarlo Piras. A Genova, la referente della segreteria, Vanna Paccagnini, accompagnata da un’hostess e dal personale che, coadiuvato dai rappresentanti di Assonat, si sono adoperati al meglio per distribuire la gran mole di materiale informativo sul territorio, ricevere gli operatori, diportisti e semplici curiosi che in massa hanno voluto chiedere informazioni sul maggiore approdo turistico del nord ovest della Sardegna e più in generale sui servizi offerti da Alghero in termini di portualità.



«Abbiamo avuto decine e decine di contatti registrando una diffusa voglia di conoscere e scoprire la nostra città, col suo splendido porto – confermano dal Consorzio algherese – e più in generale è emersa la voglia di ripartire rispetto ad un settore che è trainante per l'economia italiana e che, a livello locale, lo è anche per il territorio regionale, in un'ottica sempre più “green” con un'eccezionale attenzione all’ambiente». Il Consorzio Porto di Alghero in questi giorni sarà presente anche a Montecarlo. «Altra tappa fondamentale per promuovere il nostro scalo marittimo, le bellezze ambientali del territorio e definire importanti accordi commerciali rispetto ad una stagione, quella attuale, che ha rappresentato la ripresa del settore con corpose risposte sul transito e la movimentazione delle imbarcazioni e sull'implementazione del servizio di charter». Dopo Genova e Montecarlo, prossimi appuntamenti a Dusseldorf e poi Palma di Maiorca.