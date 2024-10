Cor 27 settembre 2021 Furti a Predda Niedda: in cella 35enne La Polizia di Stato arresta un 35enne sassarese con l´accusa di furto aggravato. Il fatto a Predda Niedda la sera di domenica, provvidenziale l´intervento degli agenti



SASSARI - Prosegue l’attività della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto dei reati predatori nella zona industriale di “Predda Niedda”.

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne sassarese, con precedenti di polizia, per furto aggravato. Alle ore 21.30 circa, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari sono intervenuti su segnalazione prevenuta sulla linea di emergenza 113, relativa ad un individuo che si era introdotto presso un attività commerciale situata nella zona industriale.



Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito individuato il soggetto che, dalla parte posteriore dell’edificio e con la refurtiva a seguito, stava cercando di scavalcare un muretto di recinzione della predetta attività. L’uomo, nonostante i poliziotti gli avessero intimato di fermarsi, ha comunque cercato di allontanarsi, tanto che per guadagnare la fuga ha sferrato due calci in pieno volto ad uno degli agenti, i quali sono comunque riusciti ad immobilizzarlo e a recuperare la refurtiva.



A seguito della perquisizione personale, estesa anche all’autoveicolo, gli agenti hanno recuperato vario materiale di abbigliamento per bambino, accessori di vario genere tra cui anche un decespugliatore, per un valore complessivo di circa 1700 euro. Il 35enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto ed accompagnato presso gli uffici della Questura e nell’odierna mattinata sarà sottoposto all’udienza di convalida.