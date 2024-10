Cor 27 settembre 2021 E' Sant Miquel, giornate clou Nel piazzale del Quarter si alterneranno i concerti di Matt Bianco, Zibba, Wrongonyou e gli show comici di Max Paiella e Luca Ravenna. Di seguito il programma completo del Festival in onore del Santo Patrono della città di Alghero



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per le giornate clou del rinnovato Sant Miquel Festival 2021: quattro giorni all'insegna dello spettacolo fino al 30 settembre. Nel piazzale del Quarter si alterneranno i concerti di Matt Bianco, Zibba, Wrongonyou e gli show comici di Max Paiella e Luca Ravenna. Dopo il grande successo dell'Adifolk e degli eventi che hanno caratterizzato l'ultimo fine settimana, prosegue la programmazione della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale. Di seguito il dettaglio completo del cartellone, ricco come non mai tra concerti, cabaret, teatro, tradizioni e sport: la grande chiusura sarà per il prossimo weekend, quando la città sarà sede del Festival del Turismo Itinerante. Di seguito il programma completo dei prossimi giorni.



Lunedì 27 settembre



Dal 27 settembre al 3 ottobre

BNP Paribas World Team Cup Wheelchairtennis | Campionato del Mondo di tennis in carrozzina

A cura dell’ASD Sardinia Open

DOVE: Resort Baia di Conte | Tennis Club Alghero, Maria Pia



Ore 19.00 | Ingresso Libero

Viaggio sotto la luna | monologo teatrale sui romanzi di Grazia Deledda.

Scritto e interpretato da Isabella Mastino

DOVE: Teatro Civico



Ore 20.30

Matt Bianco | concerto

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15 | Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna

Abbonamento 4 serate 27/28/29/30 € 50



Martedì 28 settembre



Ore 18.30

MAMATITA FESTIVAL 5^ edizione

RUT l’amica dell’amabile| monologo tra sacro e profano

A cura di Spazio T | Le Ragazze Terribili – regia Nicola Bremer con Chiara Murru

DOVE: Teatro Civico

Biglietti: intero euro 12 ridotto euro 8



Ore 20.00

Zibba | concerto

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna

Abbonamento 4 serate 27/28/29/30 € 50



Ore 21.30

Wrongonyou Sono Io Live | Vincitore Premio della Critica Mia Martini a Sanremo Nuove Proposte 2021

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna

Abbonamento 4 serate 27/28/29/30 € 50



Mercoledì 29 settembre



Ore 17.00

Concerto di Sant Miquel | concerto bandistico

A cura della Banda Musicale A. Dalerci

DOVE: Piazzale Lo Quarter



Ore 20.30

Solo per voi – Max Paiella | spettacolo cabaret

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna



Giovedì 30 settembre



Ore 19.00

Premio Fidelitat a l’Alguer | Cerimonia di Assegnazione del Premio Fidelitat a l’Alguer alla figura di Pasqual Scano

DOVE: Teatro Civico

Per Informazioni: cerimoniale@comune.alghero.ss.it



Ore 20.30

Luca Ravenna Rodrigo Live | spettacolo

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna

Abbonamento 4 serate 27/28/29/30 € 50