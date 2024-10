G.P. 28 settembre 2021 San Gavino: terza dose ai nefropatici Vaccino anti-Covid, al via nell´hub di San Gavino la somministrazione della terza dose ai pazienti nefropatici. Seguirà, nelle prossime giornate, la somministrazione ai pazienti afferenti all´ambulatorio della malattia renale avanzata



SAN GAVINO - In accordo con la direttiva del ministero della Salute del 14 settembre 2021, ha preso il via ieri, nell'hub vaccinale di San Gavino Monreale, la somministrazione delle dosi aggiuntive anti-Covid ai pazienti nefropatici afferenti all'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Assl di Sanluri.



Il team della Nefrologia del P.o. di San Gavino, coordinato dalla dottoressa Chiara Cadoni, ha indirizzato all'hub in primis i pazienti sottoposti a trattamento dialitico ospedaliero e domiciliare e quelli in lista attiva per trapianto di rene. Seguirà, nelle prossime giornate, la somministrazione ai pazienti afferenti all'ambulatorio della malattia renale avanzata.



Per la somministrazione del vaccino nell'hub di San Gavino è quindi la struttura che ha in carico il paziente, il reparto di Nefrologia, in accordo con i referenti vaccinali, a programmare la vaccinazione inviando l'elenco degli utenti idonei alla dose aggiuntiva direttamente al centro vaccinale.