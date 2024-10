G.P. 28 settembre 2021 Tissi: avviso arruolamento Barracelli Al via il reclutamento volontario per nuovi barracelli a Tissi. Tutti gli interessati a ricoprire l’incarico di barracello possono presentare domanda esclusivamente presso il protocollo generale del Comune di Tissi, entro le ore 12 del 30 Dicembre 2021



TISSI - Al via il reclutamento volontario per nuovi barracelli a Tissi. Tutti gli interessati a ricoprire l’incarico di barracello, la cui effettiva immissione in servizio ad opera del Sindaco è subordinata all’attribuzione da parte della Prefettura di Sassari della qualifica di agente di pubblica sicurezza (ai sensi dell’art.12 del decreto del Presidente della repubblica 19-06-1979, nr. 348) e dalla necessaria verifica annuale del possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi, possono presentare domanda esclusivamente presso il protocollo generale del Comune di Tissi, entro le ore 12 del 30 Dicembre 2021.



«Non possono far parte della Compagnia, – spiega il Sindaco GianMaria Budroni – oltre ai Consiglieri Comunali in carica per incompatibilità, coloro i quali, pur essendo in possesso dei requisiti formali dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati». Nell’individuazione dei componenti, si terrà conto del titolo di studio; conoscenza di lingue straniere; aver prestato servizio militare nelle forze armate o presso qualsiasi corpo di polizia; aver svolto mansioni di guardia eco zoofila, guardia venatoria o affini; aver fatto parte di associazioni di protezione civile, o altri enti con ruoli operativi di vigilanza; possesso di titoli attinenti la tutela ambientale.



«Sono estremamente soddisfatto della gestione della compagnia- sottolinea il sindaco GianMaria Budroni - e per i diversi servizi a favore della comunità e in sostegno all’amministrazione che giornalmente la compagnia svolge. Da pochi giorni abbiamo affidato loro, anche una squadra di sei persone facenti parte del P.U.C.(Progetti Utili alla Collettività) che si sta occupando del cimitero e delle aree verdi del paese». Oltre a svolgere un regolare servizio di vigilanza nel territorio, per la prevenzione e repressione dell’abigeato e della tutela del patrimonio ambientale e la campagna antincendio, la locale compagnia barracellare è anche impegnata, e lo è stata anche durante il lockdown, nei servizi alla comunità legati all’emergenza Covid-19. aggiori approfondimenti e i moduli di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Tissi.