Il Consiglio Comunale deliberò di acquistare il terreno del cav. Claudio Guillot dove impiantare non solo il nuovo mattatoio che fino alla seconda metà dell'ottocento si trovava nell'attuale via Columbano e poi a ridosso della Torre di Sulis, ma anche un lavatoio pubblico ritenendo l'area adiacente all'attuale via Vittorio Emanuele, soddisfacente soprattutto per la sua vicinanza alla conduttura principale dell'acquedotto. Il nuovo mattatoio comunale venne costruito negli anni successivi con criteri d'avanguardia, con capannoni specializzati secondo il tipo di bestiame per lavorare le carni con il controllo preventivo fatto dai veterinari.