Cor 30 settembre 2021 30mila piante di canapa: 9 arresti in Sardegna Associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In corso dalle prime luci dell´alba una maxi-operazione con il supporto di due elicotteri e unità cinofile



SASSARI - Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 indagati, responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In corso decine di perquisizioni. Nel corso delle indagini sono state sequestrate 30.000 piante di canapa indiana, coltivate in diverse piantagioni illegali in tutta la Sardegna. Centocinquanta i militari impiegati, con il supporto di due elicotteri e unità cinofile.



articolo in aggiornamento



Foto d'archivio