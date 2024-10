S.A. 4 ottobre 2021 Puigdemont, niente estradizione Accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus e dell'avvocato difensore Agostinangelo Marras, il collegio presieduto da Salvatore Marinaro e composto da Plinia Azzena e Maria Teresa Lupinu ha ritenuto fondata l'opportunità di attendere la definizione del procedimento pendente sul politico catalano



ALGHERO - La Corte d'appello di Sassari ha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus e dell'avvocato difensore Agostinangelo Marras, il collegio presieduto da Salvatore Marinaro e composto da Plinia Azzena e Maria Teresa Lupinu ha ritenuto fondata l'opportunità di attendere la definizione del procedimento pendente su Puigdemont, relativo all'immunità, e alla questione pregiudiziale al vaglio della Corte di Giustizia europea.



Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalana, questa mattina ha presenziato all'udienza dinanzi alla corte d'appello di Sassari fissata per le 11, che dovrà stabilire se accogliere o respingere la richiesta di estradizione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola. Il leader indipendentista era stato arrestato e rilasciato dopo 24 ore al suo arrivo ad Alghero, lo scorso 23 settembre. L'eurodeputato era sbarcato in Riviera del Corallo per partecipare ad una grande festa popolare catalana tenutasi in città.



Puigdemont, che nel frattempo ha presentato un ricorso con procedura di urgenza per riottenere la sua immunità, attualmente sospesa, come eurodeputato, è arrivato domenica era ad Alghero insieme al suo staff politico e legale. Intanto cresce la visibilità di tutta Europa intorno alla vicenda. Stamane si sono svolte manifestazioni davanti al Tribunale di Sassari organizzate dai gruppi indipendentisti sardi, insieme a delegazioni arrivate dalla Corsica e dalla Catalogna. È prevista nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, una conferenza stampa ad Alghero nella sala congressi del Quarté Sayàl. Con Puigdemont ci saranno gli avvocati Gonzalo Boye e Agostinangelo Marras.



Prima pubblicazione alle 8.07



Nella foto: Puigdemont davanti alla Corte d'Appello