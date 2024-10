G.P. 5 ottobre 2021 Storia sarda: dialoghi a Cagliari Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio: dal 7 ottobre al 9 dicembre, ogni giovedì alla Basilica di San Saturnino a Cagliari. Quatto incontri nei quali illustri studiosi racconteranno un pezzo di storia sarda, fin dal “tempo prima del tempo”



CAGLIARI - I Dialoghi sono incontri tematici nei quali illustri studiosi racconteranno un pezzo di storia sarda, fin dal “tempo prima del tempo”. Il loro punto di vista cercherà di evitare che una disciplina, un periodo, i luoghi o gli oggetti di cui si occupano bastino a sé stessi. Qualsiasi argomento è legato infatti da un filo rosso all’altro. È la tessera di un mosaico, complesso e intrigante, quale è la storia della Sardegna e del suo territorio. Da troppo poco tempo abbiamo inteso il ruolo capitale della storia sarda nella storia europea e mediterranea e quanto ne sia compendio. Dal 7 ottobre al 9 dicembre, ogni giovedì alla Basilica di San Saturnino a Cagliari, in presenza e in streaming alle ore 17, in collaborazione col Comune di Cagliari e con la Direzione Regionale Musei Sardegna, che gestisce la Basilica. Chiunque può partecipare.



I Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio vedranno in campo anche creativi perché sempre più sono protagonisti della narrazione della storia anche grazie agli allestimenti di mostre e di musei che ormai devono oltrepassare la semplice disposizione degli oggetti in vetrine per diventare piuttosto luoghi di formazione non solo del gusto estetico quanto della coscienza nazionale. Luoghi dove i valori della Costituzione sono rappresentati attraverso le modalità con cui il materiale storico, artistico, archeologico non solo viene conservato ma fruito dalla comunità. Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio anche in onore di una celebre rivista Dialoghi di Archeologia, fondata e diretta nel 1967 da Ranuccio Bianchi Bandinelli, tra i più importanti archeologi italiani del Novecento, che ebbe cattedra a Cagliari dal 1947 al 1950.



Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio si svolgono nella Basilica di San Saturnino perché è necessario disseminare nel territorio i contenuti culturali di un istituto culturale di primaria importanza qual è il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, secondo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio. Programma di ottobre: giovedì 7 ottobre ore 17:00 L’archeologia del DNA, a cura di Francesco Cucca. Professore Ordinario di Genetica medica. Università degli Studi di Sassari; giovedì 14 ottobre ore 17:00 L’irriducibile senso dei Sardi per l’antico a cura di Bachisio Bandinu, antropologo e scrittore; giovedì 21 ottobre ore 17:00 La Sardegna nel tempo prima del tempo a cura di Gianluigi Pillola, professore ordinario di paleontologia e paleoecologia dell’Università degli Studi di Cagliari; giovedì 28 ottobre ore 17:00 Dinamiche sociolinguistiche e onomastica dinastica nella Sardegna bizantina e alto-giudicale a cura di Giulio Paulis, professore ordinario di Glottologia, Università degli Studi di Cagliari.