G.P. 5 ottobre 2021 Via agli "Italian Animation Days" L’evento dedicato alle opere audiovisive di animazione si svolgerà a Cagliari dal 6 all’8 Ottobre con tre giornate dedicate ai giovani professionisti e ai produttori dell’animazione italiana



CAGLIARI - L’edizione 2021 degli Italian Animation Days, l’evento nazionale dedicato alla filiera del cinema e della serialità di animazione, si svolgerà a Cagliari dal 6 all’8 Ottobre in collaborazione con il festival Tuttestorie e vedrà coinvolti oltre 100 ospiti tra produttori, broadcaster, autori, illustratori e giovani animatori del progetto NAS - Nuova Animazione in Sardegna. Grazie all’iniziativa della Fondazione Sardegna Film Commission, della Regione Autonoma della Sardegna, di Cartoon Italia (l’associazione nazionale dei Produttori di Animazione) e Rai Ragazzi, Cagliari torna a essere protagonista di un evento di primaria importanza per il comparto europeo dell’animazione.



«Si mantiene l’impegno annunciato dalla nostra Sardegna Film Commission con Cartoon Italia e con RAI Ragazzi nel 2019: allora annunciammo come Regione Sardegna di voler attivare il segmento animation, che abbiamo sostenuto come assessorato alla Cultura insieme all’assessorato del Lavoro e all’assessorato al Bilancio e al Centro di programmazione regionale - afferma l’assessore alla Cultura della regione Sardegna Andrea Biancareddu - confermando il finanziamento pluriennale del progetto di filiera NAS - Nuova animazione in Sardegna, e sostenendo la creazione e sviluppo del laboratorio di produzione e alta formazione permanente per giovani animatori e creatori di videogames individuati come straordinari strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale, linguistico e storico della nostra isola».



Aperto a tutti i professionisti dell’animazione, gli Italian Animation Days si basano su un approccio teorico e pratico, grazie all’intervento dei massimi esperti nazionali del settore e alle case history di eccellenza del panorama europeo dell’animazione. L’Ex-Manifattura Tabacchi di Cagliari sarà la sede delle tre giornate dell’evento, rivolto ai nuovi talenti e ai produttori italiani selezionati nel corso degli scorsi mesi. Durante gli Italian Days, professionisti e produttori del settore audiovisivo offriranno la loro esperienza sui temi della scrittura, della produzione, dello storytelling e sulle tecniche per presentare un progetto in modo efficace. Tra i relatori del primo programma idustry dedicato alla letteratura under 18 e alla trasposizione seriale e filmica, declinato con workshop di coaching per sceneggiatori e animatori realizzati in collaborazione con Tutte Storie, si segnalano gli autori di Book on a tree: Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Marco Ponti. Saranno presenti per RAI Ragazzi Annita Romanelli, Anne-Sophie Vanhollebeke per Cartoon Italia; Nevina Satta per Sardegna Film Commission.



Book on a Tree è la fucina creativa fondata nel 2014 da Pierdomenico Baccalario, eccellenza nel settore dello storytelling, della creazione e produzione di libri per bambini e adolescenti, servizi editoriali e contenuti digitali. «Una realtà che ha saputo porsi all’attenzione internazionale per la qualità delle sue produzioni multisettoriali, che vanno dai romanzi ai libri per la scuola, ai videogiochi e le serie TV, dagli script cinematografici ai testi per siti web e bibbie transmediali. «Forse perché così tanto affacciati sul mare, su chi arriva e su chi parte, siamo da sempre una terra di persone che raccontano storie, e abbiamo quindi un vantaggio strutturale, di conoscenza umana, in quest’epoca in cui le storie ci circondano, ci appassionano, ci tengono attaccati a mondi vicini e lontani, ci fotografano, ci agganciano a finali sospesi e a continuazioni inaspettate - Interviene il fondatore di “Book on a Tree” Pierdomenico Baccalario - Per questo, mai, come ora occorre affinare gli strumenti e lavorare insieme».