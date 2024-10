S.A. 6 ottobre 2021 160 kg di marijuana in ovile: arrestato 31enne Una maxi operazione anti-droga è scattata martedì mattina in un´azienda agricola a Marrubiu, in provincia di Oristano. Il valore è di circa mezzo milione di euro



ORISTANo - E' stato arrestato a Marrubiu un allevatore di 31 anni dopo una maxi operazione anti-droga scattata martedì mattina nella sua azienda agricola in provincia di Oristano. L'uomo, qualche tempo prima aveva spontaneamente consegnato ai militari un sacchetto con 100 grammi di marijuana.



Tuttavia, gli agenti della Squadra Mobile di Oristano si sono insospettiti e hanno perquisito l'azienda. I poliziotti hanno recuperato 30 sacchi con all'interno 110 chili di marijuana già ripulita e altri quattro sacchi che contenevano ancora le piante nello stato originale per altri 50 chili.



La droga era nascosta sia nell'azienda agricola che all'interno di alcune abitazioni, adibite per l'essiccazione, la lavorazione e il successivo stoccaggio. Il valore sul mercato è di circa mezzo milione di euro.