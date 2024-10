S.A. 6 ottobre 2021 Autunno in Romangia: 4 giorni di eventi Molto ricco il programma che attende i turisti a Sedini con 4 giornate intense che partono il sabato 9 per concludersi martedì 12. Tra gli ospiti anche Pino e gli Anticorpi e Piero Marras



SALUDE - Dal 9 al 12 Autunno in Romangia, manifestazione promossa dalle ACLI e dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude e Trigu finalizzato all’allungamento e all’estensione della stagione turistica, fa tappa a Sedini. La seconda tappa, coincide con la tradizionale festa del Rosario ed è promossa oltre che dalle ACLI provinciali di Sassari, dal Comitato classe 1978 pro Madonna del Rosario, dalla Pro Loco di Sedini e con il Patrocinio dell’amministrazione comunale.



È molto ricco il programma che attende i turisti a Sedini con 4 giornate intense che partono il sabato 9 per concludersi martedì 12: processioni, concerti, intrattenimento per i più piccini, allestimento di stand con preparazione di piatti della tradizione sarda e vino doc delle cantine locali. Tra gli ospiti della manifestazione anche Pino e gli Anticorpi e Piero Marras.